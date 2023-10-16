ua en ru
Пн, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З бюджету на 2024 рік виключать видатки на будівництво музею Голодомору та телесеріали

Україна, Понеділок 16 жовтня 2023 14:38
UA EN RU
З бюджету на 2024 рік виключать видатки на будівництво музею Голодомору та телесеріали Фото: Видатки на музею Голодомору та телесеріали приберуть з бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради з питань бюджету схвалив висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет на 2024 рік. Пропонується скоротити деякі видатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проект постанови 10000/П.

Згідно з документом, при підготовці проекту закону про державний бюджет України на 2024 рік до другого читання уряд повинен:

  • зменшити видатки 574 млн гривень на реконструкцію першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору".

Також уряду рекомендують визначитися щодо доцільності передбачення коштів на виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів та серіалів у складі бюджетної програми "Державна підтримка кінематографії" (590 млн гривень) та у разі необхідності зменшити відповідні видатки або їх скоротити у повному обсязі. На телефільми та серіали планували витратити 445 млн гривень.

Бюджетний процес

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував проект державного бюджету України на 2024 рік до першого читання.

Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання.

Під час другого читання затверджуються загальний обсяг дефіциту, максимальний держборг, загальні суми доходів і витрат, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та низка інших показників. Інші статті проекту, які не прийняті у другому читанні, переносяться на третє.

Загалом закон про державний бюджет наступного має бути прийнятий до 1 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет Голодомор
NEWS
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу