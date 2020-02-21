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Рада сегодня заслушает отчет Кабмина о деятельности за 2019 год

Новости » Политика     21.02.2020 - 08:42
Рада сегодня заслушает отчет Кабмина о деятельности за 2019 год
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Докладывать будет премьер-министр Алексей Гончарук

Верховная рада сегодня рассмотрит отчет Кабинета министров о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2019 году. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Докладывать будет премьер-министр Алексей Гончарук. Также нардепы заслушают информацию Министерства здравоохранения о мерах, принимаемых для недопущения занесения и распространения в Украине коронавируса.

Сегодня в повестке дня рассмотрение законопроекта о рынке земли.

Ранее Кабинет министров Украины обнародовал отчет о своей деятельности за 2019 год. В отчете говорится, что правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ. В заслуги нынешний Кабмин приписывает себе обеспечение доступности лекарств, повышение качества образования и защиту детей-сирот.

Отметим, премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с президентом Владимиром Зеленский в середине января обещал к 4 февраля подготовить отчет о деятельности Кабинета министров. Кроме того, он заявил, что представит парламенту концепцию усиленного Кабмина и его частичного организационного переформатирования.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаАлексей Гончарук
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