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Рада сьогодні заслухає звіт Кабміну про діяльність за 2019 рік

Новини » Політика     21.02.2020 - 08:42
Рада сьогодні заслухає звіт Кабміну про діяльність за 2019 рік
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Доповідати буде прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Верховна рада сьогодні розгляне звіт Кабінету міністрів про хід і результати виконання програми діяльності уряду у 2019 році. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Доповідати буде прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Також нардепи заслухають інформацію Міністерства охорони здоров'я про заходи, які вживаються для недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.

Сьогодні у порядку денному розгляд законопроекту про ринок землі.

Раніше Кабінет міністрів України оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік. У звіті говориться, що уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ. В заслуги нинішній Кабмін приписує собі забезпечення доступності ліків, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт.

Відзначимо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з президентом Володимиром Зеленський в середині січня обіцяв до 4 лютого підготувати звіт про діяльність Кабінету міністрів. Крім того, він заявив, що представить парламенту концепцію посиленого Кабміну і його часткового організаційного переформатування.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаОлексій Гончарук
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