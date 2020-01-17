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Гончарук в начале февраля отчитается о деятельности Кабмина

Новости » Политика     17.01.2020 - 21:57
Гончарук в начале февраля отчитается о деятельности Кабмина
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук пообещал подготовить отчет до 4 февраля

Премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Владимиром Зеленский пообещал до 4 февраля подготовить отчет о деятельности Кабинета министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам Гончарука, до 4 февраля он подготовит промежуточный отчет о деятельности правительства, а также представит парламенту концепцию усиленного Кабмина и его частичного организационного переформатирования.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский не согласовал отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Глава государства дал поручения премьеру, в частности, по оптимизации работы Кабмина, вопросу зарплат и премий чиновников и налаживанию диалога с парламентом. Зеленский подчеркнул, что сейчас не время экономически и политически расшатывать государство.

Также во время встречи с премьером Зеленский поручил Кабмину урегулировать ситуацию с премиями в "Нафтогазе". Глава государства подчеркнул, что в случае, если правительству не удастся урегулировать ситуацию с премиями, за дело возьмутся юристы. Речь идет о премиях топ менеджерам "Нафтогаза", предусмотренных за получение компенсаций от российского "Газпрома".

Как писало РБК-Украина, сегодня премьер-министр Гончарук подал заявление об отставке президенту из-за скандала с прослушкой.

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