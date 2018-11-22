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Рада сьогодні може закріпити у Конституції курс на ЄС і НАТО, - нардеп

Новини » Політика    22.11.2018 - 09:58
Рада сьогодні може закріпити у Конституції курс на ЄС і НАТО, - нардеп
Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)

У БПП розраховують, що голосування по курсу на ЄС і НАТО відбудеться сьогодні

Верховна рада України сьогодні може закріпити у Конституції курс на вступ до Євросоюзу і НАТО. Про це заявив заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, цілком можливо, що сьогодні нардепи розглянуть зміни до Конституції в частині закріплення зовнішньополітичного курсу на вступ до Європейського союзу і НАТО.

"Чи зможемо ми вийти на цей розгляд? Ми чекаємо відповідні висновки від КСУ і можливість це зробити документально. Якщо нам це вдасться, то по обіді ми сподіваємося розглянути це питання", - заявив Гончаренко.

Нагадаємо, вчора Конституційний суд продовжив розгляд проекту змін в частині закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз. Сьогодні на 10:00 також заплановано розгляд даного питання.

Відзначимо, президент Петро Порошенко заявив, що розраховує на підтримку парламенту в частині закріплення політичного курсу. Нардепи відправили на розгляд до Конституційного суду цей законопроект ще 20 вересня.

 

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