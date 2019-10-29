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Рада сьогодні розгляне закони про статус добровольців та покарання за "кнопкодавство"

Новини » Політика    29.10.2019 - 08:40
Рада сьогодні розгляне закони про статус добровольців та покарання за "кнопкодавство"
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Рада розгляне два законопроекти про статус добровольців

Верховна Рада сьогодні розгляне законопроекти про надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників АТО та щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Планується розгляд у першому читанні законопроєкту №2045 та альтернативного №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції".

Крім того, парламентарі у першому читанні розглянуть законопроект першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

Нагадаємо, вчора в Офісі президента представники добровольчого руху, волонтери та народні депутати обговорили законопроект № 2045-1 стосовно надання статусу та соціальних гарантій добровольцям - учасникам АТО та ООС. Президент визначив цей законопроект для розгляду Радою як невідкладний.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що мають бути підготовлені зміни до закону "Про статус ветеранів війни та їх соціального захисту".

РБК-Україна писало, що Зеленський у Золотому заявив, що Україна повинна шукати шляхи і працювати для завершення війни на Донбасі.

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