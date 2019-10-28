В ОП обсудили законопроект о предоставлении социальных гарантий воинам-добровольцам

Фото: Офис президента (РБК-Украина)

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Верховной рады 29 октября

В Офисе президента представители добровольческого движения, волонтеры и народные депутаты обсудили законопроект № 2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам - участникам АТО и ООС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ОП.

Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко подчеркнула, что президент определил этот законопроект для рассмотрения Радой как неотложный.

"Законопроект признает добровольцев и волонтеров и вводит механизм, согласно которому людям, которые защитили нашу границу в 2014 году и начале 2015-го, предоставляется статус участников боевых действий", - отметила председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

По ее словам, в комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поступили предложения ветеранских и волонтерских организаций по законопроекту о статусе добровольцев.

"В частности, предложено не сокращать срок рассмотрения законопроекта, чтобы мы могли совместно с представителями общественных организаций проработать изменения в этот документ на второе чтение", - заявила председатель комитета.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Верховной рады 29 октября.

Коваленко также сообщила, что ведется работа над законопроектом о статусе военных капелланов. Кроме того, готовятся проекты законов о центрах территориального комплектования и о социальной поддержке резервистов.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что до 15 ноября должны быть подготовлены изменения к закону "О статусе ветеранов войны и их социальной защите".

Напомним, 14 октября Владимир Зеленский посетил штаб операции О'объединенных сил в рамках рабочей поездки на Донбасс. Там он ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне ООС.