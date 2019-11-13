Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке земли

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутаты рассмотрят 11 законопроектов по земельному вопросу

Верховная рада сегодня, 13 ноября, рассмотрит законопроекты о рынке земли. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Как отмечается, депутаты рассмотрят 11 законопроектов по земельному вопросу.

Также ВР будет голосовать в первом чтении за законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, а также за законопроект о внесении изменения в статью 4 закона "Об использовании земель обороны" о повышении эффективности использования выделенных земельных участков

РБК-Украина вчера писало, что комитет по вопросам аграрной политики поддержал законопроект № 2178-10. Комитет рекомендовал Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вопрос продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме. Он добавил, что между первым и вторым чтением в законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины.