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Рада сьогодні розгляне законопроекти про ринок землі

Новини » Політика     13.11.2019 - 08:34
Рада сьогодні розгляне законопроекти про ринок землі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Депутати розглянуть 11 законопроектів щодо земельного питання

Верховна рада сьогодні, 13 листопада, розгляне законопроекти про ринок землі. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Як зазначається, депутати розглянуть 11 законопроектів щодо земельного питання.

Також ВР голосуватиме у першому читанні за законопроект про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, а також за законопроект про внесення зміни до статті 4 закону "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок.

РБК-Україна вчора писало, що комітет з питань аграрної політики підтримав законопроект № 2178-10. Комітет рекомендував Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні питання продажу землі іноземцям будуть вирішуватися на всенародному референдумі. Він додав, що між першим і другим читанням до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення будуть внесені правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть тільки українські громадяни і українські компанії, засновані виключно громадянами України.

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