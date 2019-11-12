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Рада завтра рассмотрит законопроекты о рынке земли

Новости » Политика     12.11.2019 - 21:42
Рада завтра рассмотрит законопроекты о рынке земли
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Планируется рассмотрение основного проекта №2178 и 10 альтернативных законопроектов

В эту пленарную среду народные депутаты должны рассмотреть законопроекты земельной реформы, которые должны открыть рынок земли и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента на 13 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, планируется рассмотрение основного проекта №2178 и 10 альтернативных законопроектов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

По словам заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, депутаты планируют голосовать за проект закона 2178-10.

"Основной вариант голосовать за альтернативный депутатский законопроект 2178-10", - подчеркнула Кравчук.Рада завтра рассмотрит законопроекты о рынке земли

Фото: повестка дня пленарного заседания (iportal.rada.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет по вопросам аграрной политики поддержал законопроект № 2178-10. Комитет рекомендовал Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что после отмены моратория на продажу земли на некоторое время необходимо закрыть доступ к покупке земли для иностранцев.

Подчеркнем, Верховная рада Украины включила в повестку дня основной законопроект №2178 и альтернативные к нему про рынок земли.

Добавим, что 73% украинцев выступили против продажи земли, о чем свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". Поддерживают введение продажи земель 19%, 8% - не определились.

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