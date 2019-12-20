Рада сегодня рассмотрит законопроект о развитии малого бизнеса в Украине

В пятницу, 20 декабря, Верховная рада Украины рассмотрит законопроект №2589 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о Фонде развития предпринимательства". Об этом говорится в повестке парламента.

Так, законопроектом предлагается выделить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине.

В частности, предусматривается увеличение поступлений в специальный фонд госбюджета за счет денег от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предусмотреть Министерству финансов расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства".

Также отмечается, что в 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей, их можно будет направить на развитие бизнеса в соответствующих объемах.

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что украинцы хотят снижения налогов для малого бизнеса и повышения для олигархов.

Также РБК-Украина писало, что правительство готовит к запуску программу по поддержке микро- и среднего бизнеса, которая начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1,5 млн грн на 5 лет.