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Рада сьогодні розгляне законопроект про розвиток малого бізнесу в Україні

Новини » Політика     20.12.2019 - 08:59
Рада сьогодні розгляне законопроект про розвиток малого бізнесу в Україні
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроектом пропонується виділити 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу

У п'ятницю, 20 грудня, Верховна рада України розгляне законопроект №2589 "Про внесення змін у закон "Про державний бюджет України на 2020 рік" про Фонд розвитку підприємництва". Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Так, законопроектом пропонується виділити 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні.

Зокрема, передбачається збільшення надходжень в спеціальний фонд держбюджету коштом грошей від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та передбачити Міністерству фінансів витрати у відповідних обсягах за новою бюджетною програмою "Фонд розвитку підприємництва".

Також зазначається, що у 2020 році у разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів, їх можна буде направити на розвиток бізнесу у відповідних обсягах.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що українці хочуть зниження податків для малого бізнесу і підвищення для олігархів.

Також РБК-Україна писало, що уряд готує до запуску програму підтримки мікро - і середнього бізнесу, яка розпочне свою роботу з 1 лютого 2020 року, а обсяг кредиту становитиме 1,5 млн грн на 5 років.

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