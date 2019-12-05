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Рада сьогодні розгляне закон про об'єднання територіальних громад

Новини » Політика     05.12.2019 - 08:46
Рада сьогодні розгляне закон про об'єднання територіальних громад
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також нардепи повторно розглянуть Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського

Верховна рада сьогодні розгляне у другому читанні законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад (ОТГ). Про це йдеться у порядку денному Ради.

Це законопроект щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей.

Також нардепи повторно розглянуть Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського, законопроект про внесення змін до Земельного кодексу, законопроект про оборонні закупки.

Верховна рада України в першому читанні підтримала спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад.

Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що термін добровільного об'єднання населених пунктів в Україні в об'єднані територіальні громади триватиме орієнтовно до лютого 2020 року.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський отримає пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації. Указом "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави" президент зобов'язав Комісію з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року подати на розгляд пропозиції щодо змін до Основного закону в частині децентралізації влади.

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