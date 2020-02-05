Рада сьогодні розгляне спрощення набуття українського громадянства

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Новий підхід до надання громадянства вважають необхідним для спрощення залучення кращих спеціалістів

Сьогодні, 5 лютого, народні депутати розглянуть питання громадянства, визначивши й розширивши коло осіб, які його набуватимуть. Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

У прес-службі партії зазначили, що новий підхід до надання громадянства необхідний для спрощення залучення кращих спеціалістів та інвесторів у економіку.

"Депутати розглянуть питання громадянства, визначивши й розширивши коло осіб, які його набуватимуть", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, уряд почав роботу над реформою подвійного громадянства для вихідців з України, які живуть у Сполучених Штатах, щоб ті мали можливість повернутися додому.

До цього віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українці з діаспори повинні отримати право на подвійне громадянство.

Раніше повідомлялось, що в Кабінеті міністрів України є кілька підходів до введення в Україні подвійного громадянства, а Міністерство закордонних справ (МЗС) зараз працює над створенням відповідного законопроекту.

У свою чергу, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.