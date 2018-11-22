Рада сегодня рассмотрит проект бюджета-2019

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

На сегодня также запланировано рассмотрения ряда бюджетных вопросов

Верховная рада Украины на пленарном заседании 22 ноября во втором чтении рассмотрит проект государственного бюджета на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

В повестке дня также значится рассмотрение законопроекта о таможенном тарифе Украины, изменений в Налоговый и Таможенный кодексы для развития отрасли электрического транспорта. Также на сегодняшнем заседании нардепы планируют рассмотреть изменения в закон о телевидении и радиовещании по усилению информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере.

Кроме того, Рада рассмотрит изменения в некоторые законодательные акты относительно регулирования перевода средств и относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект о государственном бюджете на 2019 год во втором чтении.

Отметим, по сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.