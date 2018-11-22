Рада сьогодні розгляне проект бюджету-2019

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

На сьогодні також заплановано розгляд низки бюджетних питань

Верховна рада України на пленарному засіданні 22 листопада у другому читанні розгляне проект державного бюджету на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

У порядку денному також значиться розгляд законопроекту про митний тариф України, змін до Податкового і Митного кодексів для розвитку галузі електричного транспорту. Також на сьогоднішньому засіданні нардепи планують розглянути зміни до закону про телебачення і радіомовлення щодо посилення інформаційної безпеки та протидії державі-агресору в інформаційній сфері.

Крім того, Рада розгляне зміни до деяких законодавчих актів щодо регулювання переказу коштів та щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував прийняти законопроект про державний бюджет на 2019 рік у другому читанні.

Відзначимо, в порівнянні з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд гривень. Дефіцит держбюджету заплановано на рівні 89,9 млрд гривень.