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Рада сьогодні розгляне закон про особливий статус Донбасу

Новини » Політика     12.12.2019 - 08:43
Рада сьогодні розгляне закон про особливий статус Донбасу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Рада буде голосувати за внесення в порядок денний закону про особливий статус Донбасу

Верховна рада сьогодні прийме рішення щодо включення до порядку денного законопроекту про особливий статус Донбасу. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Також депутати розглянуть проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

РБК-Україна писало, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект №2569 щодо продовження особливого статусу Донбасу за основу та в цілому.

Також заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що новий законопроект про особливий статус Донбасу не передбачатиме змін до Конституції.

Законопроект про особливий статус Донбасу зареєстрували в Раді ще у вівторок, проте його текст був відсутній.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік.

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