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Рада сегодня продолжит рассмотрение закона о рынке земли

Новости » Политика     07.02.2020 - 08:29
Рада сегодня продолжит рассмотрение закона о рынке земли
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Докладывать будет глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики

Верховная рада сегодня продолжает рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Отмечается, что докладывать будет глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Напомним, вчера днем нардепы начали рассмотрение поправок к этому закону. Всего в документе 4018 правок, а парламент вчера рассмотрел лишь 200.

Во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев. В СН объяснили, что фракция ОПЗЖ не отозвала свои правки, хотя ранее о такой возможности сообщали источники РБК-Украина.

РБК-Украина писало, что вчера президент Владимир Зеленский приходил в Раду на заседание фракции "Слуга народа". Во время утреннего заседания он обратился к народным депутатам с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня.

После того глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Раде есть 226 голосов за законопроект о рынке земли.

В тот самый момент, возле здания Рады проходила акция против открытия рынка земли. Полиция усилила меры безопасности в Киеве.

Гончаренко объяснил, в чем минусы законопроекта о земле Рада рассмотрела менее 200 правок к закону о рынке земли и ни одну не поддержала
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