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Рада сьогодні продовжить розгляд закону про ринок землі

Новини » Політика     07.02.2020 - 08:29
Рада сьогодні продовжить розгляд закону про ринок землі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Доповідатиме голова комітету з питань аграрної та земельної політики

Верховна рада сьогодні продовжує розгляд у другому читанні законопроекту про ринок землі. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Зазначається, що доповідатиме голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

Нагадаємо, вчора вдень нардепи почали розгляд правок до цього закону. Всього в документі 4018 правок, а парламент вчора розглянув лише 200.

У фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців. В СН пояснили, що фракція ОПЗЖ не відкликала свої правки, хоча раніше про таку можливість повідомляли джерела РБК-Україна.

РБК-Україна писало, що вчора президент Володимир Зеленський приходив в Раду на засідання фракції "Слуга народу". Під час ранкового засідання він звернувся до народних депутатів з питанням про можливість проголосувати законопроект "Про обіг землі" в другому читанні за два дні.

Після того глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Раді є 226 голосів за законопроект про ринок землі.

У той самий момент, біля будівлі Ради проходила акція проти відкриття ринку землі. Поліція посилила заходи безпеки в Києві.

Гончаренко пояснив, в чому мінуси законопроекту про землю Рада розглянула менше 200 правок до закону про ринок землі і жодну не підтримала
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