Рада сегодня продолжит рассмотрение судебной реформы Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Депутаты сегодня также рассмотрят законопроект о лишении нардепов выплат за прогулы

Народные депутаты сегодня продолжат рассматривать судебную реформу президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Отметим, Рада рассматривает судебную реформу уже второй день.

Кроме того, сегодня депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект о лишении нардепов выплат за прогулы, законопроект о введении электронного документооборота. Согласно повестке дня, парламентарии рассмотрят также три законопроекта в первом чтении.

Напомним, президентский законопроект №1008 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления ко второму чтению получил более 300 поправок от народных депутатов.

Отметим, по словам президента Владимира Зеленского, судебная реформа поможет оживить банковское кредитование.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность в связи с принятием украинским парламентом в первом чтении судебной реформы Зеленского. Также Верховный суд просил отложить принятие закона президента Украины Зеленского о судебной реформе.

Добавим, 12 сентября Верховная рада приняла проект закона президента Владимира Зеленского про судебную реформу за основу. Документ предлагает упорядочить деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.