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Рада рассмотрит во втором чтении судебную реформу Зеленского

Новости » Политика    15.10.2019 - 09:27
Рада рассмотрит во втором чтении судебную реформу Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского

Рада сегодня рассмотрит во втором чтении судебную реформу президент Владимира Зеленского. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Как отмечается, докладывать будет заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики Валерий Божик.

Кроме того, парламентарии сегодня рассмотрят во втором чтении законопроекты о введении электронного документооборота, внесении изменений в закон о воинской обязанносте и военной службе.

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