Рада рассмотрит во втором чтении судебную реформу Зеленского

Рада сегодня рассмотрит судебную реформу Зеленского
Рада сегодня рассмотрит во втором чтении судебную реформу президент Владимира Зеленского. Об этом говорится в повестке дня Рады.
Как отмечается, докладывать будет заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики Валерий Божик.
Кроме того, парламентарии сегодня рассмотрят во втором чтении законопроекты о введении электронного документооборота, внесении изменений в закон о воинской обязанносте и военной службе.
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