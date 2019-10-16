Рада сьогодні продовжить розгляд судової реформи Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Депутати сьогодні також розглянуть законопроект про позбавлення нардепів виплат за прогули

Народні депутати сьогодні продовжать розглядувати судову реформу президента Володимира Зеленського. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Зазначимо, Рада розглядає судову реформу вже другий день.

Крім того, сьогодні депутати у другому читанні розглянуть про законопроект про позбавлення нардепів виплат за прогули, законопроект щодо запровадження електронного документообігу. Згідно з порядком денним, парламентарі розглянуть також три законопроекти у першому читанні.

Нагадаємо, президентський законопроект №1008 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління до другого читання отримав більше 300 поправок від народних депутатів.

Зазначимо, за словами президента Володимира Зеленського, судова реформа допоможе оживити банківське кредитування.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом у першому читанні судової реформи Зеленського. Також Верховний суд просив відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

Додамо, 12 вересня Верховна рада прийняла проект закону президента Володимира Зеленського про судову реформу за основу. Документ пропонує впорядкувати діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.