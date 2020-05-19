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Рада зробила крок до створення державного "поштового" банку

Новини » Політика     19.05.2020 - 13:31
Рада зробила крок до створення державного "поштового" банку
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проектом визначається перелік фінансових послуг, які зможе надавати "Укрпошта"

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2788-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку". За документ проголосували 232 нардепи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Документом, зокрема, запроваджується система поштових рахунків, вводиться термін "поштовий рахунок", визначається перелік фінансових послуг, які зможе надавати національний оператор поштового зв’язку АТ "Укрпошта", серед яких:

  • відкриття та ведення поштових рахунків,
  • проведення розрахункових банківських операцій,
  • випуск та обслуговування платіжних карток,
  • залучення коштів фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше Національний банк України виступив проти пропозиції народних депутатів дозволити державній "Укрпошті" надавати банківські послуги. Така ініціатива передбачена законопроектами №2788-д і №2788.

Як писало РБК-Україна, тарифи АТ "Укрпошта" на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зросли на 10-12,5%.

Відзначимо також, за даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в Україні налічувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася у порівнянні з початком року.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України УкрпоштаВерховна Рада
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