Рада сделала шаг к реструктуризации валютных ипотечных кредитов

Верховная рада приняла за основу закон, который предлагает реструктуризировать валютные кредиты, взятые под залог жилья. Речь идет о законопроекте №4475.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
"За" проголосовали 265 нардепов.
Предлагается конвертация в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срока погашения кредита. Днем реструктуризации будет дата вступления в силу данного документа. В то же время кредиторам дополнительно выделят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.
Ожидается, что реструктуризация будет проходить по курсу, который рассчитывается как среднее значение между курсом соответствующей иностранной валюты, установленным НБУ на день заключения договора, и курсом, установленным на день проведения реструктуризации.
Потребительские кредиты в иностранной валюте должны соответствовать следующим условиям:
Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал Раде принять этот закон за основу.
Как писало РБК-Украина, в начале октября 2020 года в Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке. Он действует в стране с 2014 года. Таким образом его продлили до 21 апреля 2021 года.
Так, 16 июля 2020-го Верховная рада приняла закон о моратории на взыскание по валютным кредитам.
Однако этот документ подвергался критике со стороны Национального банка. Нацрегулятор заявлял, что этот закон препятствует развитию ипотечного кредитования.