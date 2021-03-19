Рада зробила крок до реструктуризації валютних іпотечних кредитів

"За" проголосували 265 нардепів.

Пропонується конвертація у гривню валютних зобов'язань і зміна процентних ставок і терміну погашення кредиту. Днем реструктуризації буде дата вступу в силу даного документа. Водночас кредиторам додатково виділять 30 днів для проведення усіх необхідних обчислень.

Очікується, що реструктуризація буде проходити за курсом, який розраховується як середнє значення між курсом відповідної іноземної валюти, встановленим НБУ на день укладення договору, і курсом, встановленим на день проведення реструктуризації.

За яких умов буде проводитися реструктуризація

Споживчі кредити в іноземній валюті мають відповідати таким умовам:

забезпеченням за таким кредитом є майно, що є єдиним житлом позичальника;

таке житло використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого житла, або воно придбавалося повністю або частково за кредитні кошти;

загальна площа цього житла (об’єкта незавершеного житлового будівництва) не перевищує 140 квадратних метрів для квартири та 250 квадратних метрів для житлового будинку;

наявне не погашене грошове зобов’язання перед кредитодавцем (в тому числі перед новим кредитором, до якого перейшли права кредитодавця, крім випадку переходу усіх прав кредитодавця до поручителя/заставодавця у зв’язку з виконанням ним зобов'язань позичальника);

станом на 1 січня 2014 року відсутня прострочена заборгованість, крім простроченої заборгованості зі сплати неустойки та інших платежів, нарахованих через виникнення прострочених платежів, або така прострочена заборгованість, яка виникла до 1 січня 2014-го, була погашена до дня реструктуризації.

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