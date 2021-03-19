Рада зробила крок до реструктуризації валютних іпотечних кредитів

Верховна рада прийняла за основу закон, який пропонує реструктуризувати валютні кредити, взяті під заставу житла. Йдеться про законопроект №4475.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
"За" проголосували 265 нардепів.
Пропонується конвертація у гривню валютних зобов'язань і зміна процентних ставок і терміну погашення кредиту. Днем реструктуризації буде дата вступу в силу даного документа. Водночас кредиторам додатково виділять 30 днів для проведення усіх необхідних обчислень.
Очікується, що реструктуризація буде проходити за курсом, який розраховується як середнє значення між курсом відповідної іноземної валюти, встановленим НБУ на день укладення договору, і курсом, встановленим на день проведення реструктуризації.
Споживчі кредити в іноземній валюті мають відповідати таким умовам:
Новина доповнюється
Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував Раді прийняти цей закон за основу.
Як писало РБК-Україна, на початку жовтня 2020 року в Україні продовжили мораторій на стягнення по валютній іпотеці. Він діє у країні з 2014 року. Таким чином його продовжили до 21 квітня 2021 року.
Так, 16 липня 2020-го Верховна рада прийняла закон про мораторій на стягнення за валютними кредитами.
Однак цей документ піддавався критиці з боку Національного банку. Нацрегулятор заявляв, що цей закон перешкоджає розвитку іпотечного кредитування.