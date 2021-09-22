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Рада до саммита Украина-ЕС может провести еще 1-2 внеочередных заседания

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Киев, Среда 22 сентября 2021 16:06
Рада до саммита Украина-ЕС может провести еще 1-2 внеочередных заседания Фото: первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада до саммита Украина-ЕС может провести еще 1-2 внеочередных заседания. Саммит запланирован на 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Как заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, до 12 октября могут быть инициированы одно или два внеочередные заседания парламента для рассмотрения законопроектов в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

Он уточнил, что на сегодня почти 40 проектов законов в этих сферах требуют первоочередного рассмотрения. Парламент уже принял 11 евроинтеграционных законопроектов, рассмотрение трех запланировано на этой пленарной неделе и еще как минимум трех - на следующей пленарной неделе.

Напомним, на завтра созывается внеочередное заседание Рады для внесения изменений в Налоговый кодекс.

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Руслан Стефанчук Верховная рада
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