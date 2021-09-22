Верховная рада до саммита Украина-ЕС может провести еще 1-2 внеочередных заседания. Саммит запланирован на 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады .

Как заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, до 12 октября могут быть инициированы одно или два внеочередные заседания парламента для рассмотрения законопроектов в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

Он уточнил, что на сегодня почти 40 проектов законов в этих сферах требуют первоочередного рассмотрения. Парламент уже принял 11 евроинтеграционных законопроектов, рассмотрение трех запланировано на этой пленарной неделе и еще как минимум трех - на следующей пленарной неделе.