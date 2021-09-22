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Рада до саміту Україна-ЄС може провести ще 1-2 позачергових засідання

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Києва, Середа 22 вересня 2021 16:06
Рада до саміту Україна-ЄС може провести ще 1-2 позачергових засідання Фото: перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада до саміту Україна-ЄС може провести ще 1-2 позачергових засідання. Саміт запланований на 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Як заявив перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук, до 12 жовтня можуть бути ініційовані одне або два позачергові засідання парламенту для розгляду законопроектів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Він уточнив, що на сьогодні майже 40 проектів законів у цих сферах потребують першочергового розгляду. Парламент вже прийняв 11 євроінтеграційних законопроектів, розгляд трьох заплановано на цьому пленарному тижні і ще як мінімум трьох - наступного пленарного тижня.

Нагадаємо, на завтра скликається позачергове засідання Ради для внесення змін до Податкового кодексу.

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Руслан Стефанчук Верховна рада
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