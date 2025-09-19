Рада розпочала розгляд бюджету-2026: як відбуватиметься процес та коли ухвалять документ

Перед цим уряд представив проєкт №14000 у сесійній залі. Доповідачем був міністр фінансів Сергій Марченко.

Постанова про відхилення проєкту не набрала необхідних голосів. Таким чином, Рада взяла проєкт держбюджету-2026 до відома.

Як заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, проєкт бюджету взятий до відома "для подальшої роботи".

Розгляд державного бюджету у Верховній Раді

Подання урядом

Кабінет міністрів щороку до 15 вересня подає до Верховної Ради та Рахункової палати проєкт закону про державний бюджет на наступний рік. Разом з проєктом надається звіт про виконання бюджету поточного року.

Бюджетний проєкт має відповідати вимогам Бюджетного кодексу і базуватися на Бюджетній декларації. Він не може містити змін чи зупинення інших законів. Депутати отримують документ щонайменше за чотири дні до його представлення.

Представлення у парламенті

Проєкт бюджету представляє член уряду, відповідальний за фінансову політику. На засіданні можуть виступати головні розпорядники коштів. Голова бюджетного комітету робить доповідь щодо відповідності проєкт вимогам закону.

За підсумками обговорення парламент може відхилити його. У разі відхилення уряд повинен подати нову редакцію протягом семи днів. Але зазвичай документ приймається до розгляду.

Три етапи розгляду

Бюджет ухвалюється у трьох читаннях. Якщо уряд подає проект із запізненням, строки розгляду рахуються від фактичної дати подання. У випадку відставки уряду відлік зупиняється і поновлюється після формування нового Кабінету Міністрів.

Перше читання

До 1 жовтня депутати та комітети подають свої пропозиції. Вони мають бути збалансованими та містити джерела покриття додаткових витрат. Рахункова палата надає свої висновки до 1 жовтня.

Бюджетний комітет узагальнює пропозиції до 15 жовтня і готує висновки для голосування. Перше читання відбувається до 20 жовтня. За результатами обговорення парламент ухвалює бюджетні висновки, які стають обов’язковою основою для подальшого доопрацювання.

Друге читання

Уряд разом з комітетом готує нову редакцію з урахуванням бюджетних висновків і подає її до 3 листопада. Розгляд завершується до 20 листопада. На цьому етапі затверджуються ключові показники: дефіцит, доходи і видатки, державний борг, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, трансферти місцевим бюджетам.

Якщо проект не збалансований, голосування можуть відкласти до двох днів для виправлення. У разі відмови - документ відправляється на повторне друге читання.

Третє читання

До 25 листопада бюджетний комітет готує проект до остаточного розгляду. Третє читання використовується для усунення суперечностей і технічних помилок. Після цього закон ухвалюється в цілому.