Рада начала рассмотрение бюджета-2026: как будет идти процесс и когда примут документ

Верховная Рада Украины начала рассмотрение проекта государственного бюджета на 2026 год. Это первый этап длительного процесса, который должен закончится через два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию проекта в Раде.
Перед этим правительство представило проект №14000 в сессионном зале. Докладчиком был министр финансов Сергей Марченко.
Постановление об отклонении проекта не набрало необходимых голосов. Таким образом, Рада приняла проект госбюджета-2026 к сведению.
Как заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, проект бюджета принят к сведению "для дальнейшей работы".
Кабинет министров ежегодно до 15 сентября подает в Верховную Раду и Счетную палату проект закона о государственном бюджете на следующий год. Вместе с проектом предоставляется отчет о выполнении бюджета текущего года.
Бюджетный проект должен соответствовать требованиям Бюджетного кодекса и базироваться на Бюджетной декларации. Он не может содержать изменений или остановки других законов. Депутаты получают документ минимум за четыре дня до его представления.
Проект бюджета представляет член правительства, ответственный за финансовую политику. На заседании могут выступать главные распорядители средств. Председатель бюджетного комитета делает доклад о соответствии проекта требованиям закона.
По итогам обсуждения парламент может отклонить его. В случае отклонения правительство должно подать новую редакцию в течение семи дней. Но обычно документ принимается к рассмотрению.
Бюджет принимается в трех чтениях. Если правительство подает проект с опозданием, сроки рассмотрения считаются от фактической даты подачи. В случае отставки правительства отсчет останавливается и возобновляется после формирования нового Кабинета Министров.
До 1 октября депутаты и комитеты подают свои предложения. Они должны быть сбалансированными и содержать источники покрытия дополнительных расходов. Счетная палата предоставляет свои выводы до 1 октября.
Бюджетный комитет обобщает предложения до 15 октября и готовит выводы для голосования. Первое чтение происходит до 20 октября. По результатам обсуждения парламент принимает бюджетные выводы, которые становятся обязательной основой для дальнейшей доработки.
Правительство вместе с комитетом готовит новую редакцию с учетом бюджетных выводов и подает ее до 3 ноября. Рассмотрение завершается до 20 ноября. На этом этапе утверждаются ключевые показатели: дефицит, доходы и расходы, государственный долг, минимальная зарплата, прожиточный минимум, трансферты местным бюджетам.
Если проект не сбалансирован, голосование могут отложить до двух дней для исправления. В случае отказа - документ отправляется на повторное второе чтение.
До 25 ноября бюджетный комитет готовит проект к окончательному рассмотрению. Третье чтение используется для устранения противоречий и технических ошибок. После этого закон принимается в целом.
Напомним, в проекте государственного бюджета Украины заложен сценарий продолжения войны в течение 2026 года.
Все собранные налоги (2,8 трлн гривен) пойдут на сектор обороны. Остальные расходы (2 трлн гривен) будут профинансированы за счет международной помощи.
В бюджете предусмотрены увеличенные расходы на социальную сферу, в частности на повышение зарплат учителям, увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.