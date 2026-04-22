Рада не розглядає відставку Клименка після теракту в Києві, - Арахамія

22:47 22.04.2026 Ср
Деякі депутати ВРУ вирішили скористатися "вдалим" моментом
aimg Анастасія Никончук
Рада не розглядає відставку Клименка після теракту в Києві, - Арахамія Фото: Давид Арахамія (GettyImages)

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що спроби політизувати трагедію в Голосіївському районі Києва є безпідставними і не відображають реального перебігу подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Давида Арахамії в мережі Telegram.

Читайте також: У Раді буде новий депутат від "Слуги народу": що про неї відомо

Реакція на ініціативу про відставку глави МВС

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Ініціаторами виступили народні депутати Юлія Яцик, Сергій Рудик і Микола Галушко. Документ з'явився на тлі обговорень ситуації, пов'язаної з трагічним інцидентом у Києві.

Арахамія про політизацію трагедії

Давид Арахамія у своєму повідомленні наголосив, що окремі депутати намагаються використати подію в політичних цілях. За його словами, такі дії не мають під собою підстав.

Він зазначив, що реакція правоохоронної системи була оперативною, а всі необхідні рішення вже ухвалено.

Дії правоохоронних органів

За словами Арахамії, керівництво патрульної поліції подало у відставку, а причетні особи вже притягнуті до відповідальності.

Він підкреслив, що ніхто не уникає відповідальності, а ситуація отримала належну правову оцінку.

Також, за його словами, Міністерство внутрішніх справ швидко відреагувало на подію, провело внутрішні перевірки та запустило відповідні процедури.

"На даний момент питання зміни глави МВС Верховною Радою не розглядається", - резюмував Арахамія.

Нагадуємо, що ввечері 18 квітня в одному з районів Києва сталася стрілянина: невідомий чоловік відкрив вогонь по людях, унаслідок чого загинули люди і є постраждалі.

Зазначимо, що 58-річний Дмитро Васильченков, який влаштував сафарі в Голосіївському районі Києва, представлявся генералом армії РФ - це стало відомо після аналізу даних, знайдених у його телефоні.

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію