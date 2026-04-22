Рада не рассматривает отставку Клименко после теракта в Киеве, - Арахамия

22:47 22.04.2026 Ср
2 мин
Некоторые депутаты ВРУ решили воспользоваться "удачным" моментом
aimg Анастасия Никончук
Рада не рассматривает отставку Клименко после теракта в Киеве, - Арахамия Фото: Давид Арахамия (GettyImages)

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что попытки политизировать трагедию в Голосеевском районе Киева являются безосновательными и не отражают реального хода событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Давида Арахамии в сети Telegram.

Реакция на инициативу об отставке главы МВД

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении министра внутренних дел Игоря Клименко.

Инициаторами выступили народные депутаты Юлия Яцик, Сергей Рудик и Николай Галушко. Документ появился на фоне обсуждений ситуации, связанной с трагическим инцидентом в Киеве.

Арахамия о политизации трагедии

Давид Арахамия в своем сообщении подчеркнул, что отдельные депутаты пытаются использовать произошедшее в политических целях. По его словам, такие действия не имеют под собой оснований.

Он отметил, что реакция правоохранительной системы была оперативной, а все необходимые решения уже приняты.

Действия правоохранительных органов

По словам Арахамии, руководство патрульной полиции подало в отставку, а причастные лица уже привлечены к ответственности.

Он подчеркнул, что никто не избегает ответственности, а ситуация получила должную правовую оценку.

Также, по его словам, Министерство внутренних дел быстро отреагировало на произошедшее, провело внутренние проверки и запустило соответствующие процедуры.

"На данный момент вопрос смены главы МВД Верховной Радой не рассматривается", - резюмировал Арахамия.

Напоминаем, что вечером 18 апреля в одном из районов Киева произошла стрельба: неизвестный мужчина открыл огонь по людям, в результате чего погибли люди и есть пострадавшие.

Отметим, что 58-летний Дмитрий Васильченков, устроивший сафари в Голосеевском районе Киева, представлялся генералом армии РФ — это стало известно после анализа данных, найденных в его телефоне.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
