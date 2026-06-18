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Рада розблокувала використання грошей ЄС на зарплати та зброю для військових

15:38 18.06.2026 Чт
2 хв
На що саме спрямують європейські кошти?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Верховна Рада України (Getty Images)

Верховна Рада розблокувала використання європейських грошей для додаткового фінансування української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова та допис Ради.

"Наші далекобійні спроможності зростають, безпілотні системи масштабуються рекордними темпами, а Сили оборони проходять найбільшу трансформацію за роки незалежності", - зазначив він.

Міністр зауважив, що необхідно "зберегти цей темп та не допустити пауз" у забезпеченні потреб українських захисників.

Федоров заявив, що рішення Ради дозволить своєчасно залучити фінансову допомогу ЄС та спрямувати додаткові кошти на виплату зарплат військовим. Крім того, гроші підуть на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, військової техніки та боєприпасів.

"Попереду ще багато роботи. Продовжуємо посилювати українську оборону й забезпечувати військових усім необхідним", - підкреслив міністр оборони.

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У Раді розповіли, що було відхилено сім проєктів постанов, які пропонували скасувати рішення щодо ухвалення Закону про зміни до Держбюджету.

Тепер цей закон для набрання чинності має підписати президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 10 червня парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №15224 про збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трильйона гривень.

Завдяки документу загальні оборонні видатки України сягнули рекордних 4,4 трильйона гривень.

Зазначимо, більша частина цих коштів - 2,3 трильйона гривень - передбачена на закупівлю озброєння та військової техніки. Понад 1,45 трильйона гривень спрямують на зарплати військовим.

Головним джерелом фінансування стала фінансова допомога Європейського Союзу.

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