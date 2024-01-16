Рада розблокувала підписання законопроекту щодо легалізації медичного канабісу

Відповідну постанову №7457п раніше було зареєстровано 27 грудня минулого року. Ініціаторами стала група нардепів.

У вівторок ця блокуюча постанова була "провалена".

"Рада розблокувала підписання законопроекту про медичний канабіс", - зазначив Железняк.

Що передувало

Наприкінці грудня депутати з фракції "Батьківщина" зареєстрували в парламенті проект постанови про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону про легалізацію медичного канабісу".

Так, розблокувати його підписання парламент зможе тільки десь в середині січня наступного року. Потім треба буде чекати на підпис президента. Враховуючи, що закон набирає чинності лише через півроку, таким чином він запрацює не раніше липня 2024-го.

Легалізація медичного канабісу в Україні

Нагадаємо, ще у лютому 2023 року у профільному Комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу. Президент Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.

Український парламент 21 грудня 2023 року у другому читанні проголосував за легалізацію медичного канабісу в країні, що дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження. Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів.

Тепер, після ухвалення, необхідно пів року, щоб закон запрацював. Так, уряду надається термін шість місяців, за який він має розробити всі підзаконні акти, накази, щоб цей закон почав діяти.

Докладніше про легалізацію медичної марихуани і як це може допомогти українським пацієнтам, - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.