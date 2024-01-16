Рада разблокировала подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса

Соответствующее постановление №7457п ранее было зарегистрировано 27 декабря прошлого года. Инициаторами стала группа нардепов.

Во вторник это блокирующее постановление было "провалено".

"Совет разблокировал подписание законопроекта о медицинском каннабисе", - отметил Железняк.

Что предшествовало

В конце декабря депутаты из фракции "Батькивщина" зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о легализации медицинского каннабиса.

Так, разблокировать его подписание парламент сможет только где-то в середине января следующего года. Затем нужно будет ждать подписи президента. Учитывая, что закон вступает в силу только через полгода, таким образом он заработает не раньше июля 2024 года.

Легализация медицинского каннабиса в Украине.

Напомним, еще в феврале 2023 года в профильном Комитете Рады поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса. Президент Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться.

Украинский парламент 21 декабря 2023 года во втором чтении проголосовал за легализацию медицинского каннабиса в стране, что позволяет использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования. Всего "за" отдали свои голоса 248 нардепов.

Теперь после принятия необходимо полгода, чтобы закон заработал. Так, правительству предоставляется срок шесть месяцев, за который оно должно разработать все подзаконные акты, приказы, чтобы этот закон начал действовать.

Подробнее о легализации медицинской марихуаны и как это может помочь украинским пациентам, - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.