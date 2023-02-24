Рада у річницю вторгнення закликала країни визнати Росію спонсором тероризму

Верховна Рада у річницю російського вторгнення закликала парламенти інших країн визнати геноцид українців, а Росію державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Народні депутати сьогодні підтримали постановку №9034 про звернення Верховної Ради України до парламентів і урядів демократичних держав та міжнародних організацій з нагоди річниці початку повномасштабної загарбницької війни. Документ підтримали 313 парламентарів.

Нагадаємо, сьогодні Велика Британія ввела нові санкції проти Росії, зокрема проти керівництва "Росатому" та оборонних компаній.

Також США у річницю вторгнення оголосили про новий пакет допомоги на 2 млрд доларів та запровадили нові санкції проти РФ.

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