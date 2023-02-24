Рада в годовщину вторжения призвала страны признать Россию спонсором терроризма

Верховная Рада в годовщину российского вторжения призвала парламенты других стран признать геноцид украинцев, а Россию - государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Народные депутаты сегодня поддержали постановку №9034 об обращении Верховной Рады Украины к парламентам и правительствам демократических государств и международных организаций по случаю годовщины начала полномасштабной захватнической войны. Документ поддержали 313 парламентариев.

Напомним, сегодня Великобритания ввела новые санкции против России, в том числе против руководства "Росатома" и оборонных компаний.

Также США в годовщину вторжения объявили о новом пакете помощи на 2 млрд долларов и ввели новые санкции против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.