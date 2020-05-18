ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада может отправить закон о двойном гражданстве на доработку

Новости » Политика     18.05.2020 - 12:56
Рада может отправить закон о двойном гражданстве на доработку
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы в ходе заседания согласительного совета не поддержали исключение проекта с повестки дня

Парламент может отправить законопроект о двойном гражданстве на доработку. Народные депутаты в ходе заседания согласительного совета не поддержали исключение соответствующего проекта с повестки дня.

Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вопрос по законопроекту о гражданстве. Речь завтра не идет о том, какое будет решение Верховной рады. Какое будет именно решение, мы увидим завтра. Даже если отправлять на доработку этот законопроект, соответственно, за это решение должны будут проголосовать народные депутаты Украины", - сказал Разумков.

Так, во время согласительного совета председатели фракций не поддержали решение об исключении законопроекта №2590 с повестки дня.

"Я предлагаю его оставить в повестке дня. Если он потребует доработки - такое решение примет Верховная рада. Тем более, это первое чтение", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский просит Верховную раду рассмотреть законопроект о двойном гражданстве. Речь идет о проекте закона №2590.

Как писало РБК-Украина, спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины гражданствоВерховная РадаДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь