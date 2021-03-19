Рада решила, как бороться с коллекторами. Все компании обяжут регистрироваться в реестре

Согласно документу, будет создан публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.

Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

Банки и финансовые компании, как гласит закон, должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

Кредитора хотят обязать публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

В документе также прописан перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.