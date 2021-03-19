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Рада решила, как бороться с коллекторами. Все компании обяжут регистрироваться в реестре

Автор: Юлия Струк

Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов. За него проголосовали 274 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Согласно документу, будет создан публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.

Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

Банки и финансовые компании, как гласит закон, должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

Кредитора хотят обязать публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

В документе также прописан перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

Напомним, в первом чтении Рада одобрила этот закон в конце января.

Как писало РБК-Украина, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило коррупциогенные факторы в законе, который касается защиты должников от коллекторов

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Новости Украины Верховная Радаколлектор
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