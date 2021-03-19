Рада вирішила, як боротися з колекторами. Всі компанії зобов'яжуть реєструватися у реєстрі

Згідно з документом, буде створено публічний Реєстр колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Усі колекторські компанії повинні будуть у ньому зареєструватися.

Нацбанк буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.

Банки й фінансові компанії, як каже закон, повинні будуть повідомляти клієнтів про залучення колекторів при прострочці платежів. Це повинно відбуватися ще на етапі підписання договору про надання кредитних коштів.

Кредитора хочуть зобов'язати публікувати інформацію про колекторську компанію на своєму сайті.

У документі також прописаний перелік способів дозволеного взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг і встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії.