Украинцев хотят защитить от коллекторов. Рада одобрила закон за основу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада одобрила законопроект №4241 для защиты украинцев от коллекторов. Документ приняли за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 355 нардепов.

Закон предлагает создать публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.

Согласно документу, Нацбанк будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

Банки и финансовые компании в случае принятия закона должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.

Кредитора хотят обязать публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

В документе также прописан перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

Закон запрещает звонить должнику с 20 до 8 утра, более 2 раз в день, сообщать третьим лицам о долге, требовать от родственников погасить долги.

Ответственность кредиторов/коллекторов за нарушение требований закона предусмотрена от 51 до 102 тысяч гривен.

Напомним, ранее финкомитет рекомендовал парламенту одобрить этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило коррупциогенные факторы в проекте закона, который касается защиты должников от коллекторов.