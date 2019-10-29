Рада разрешила строительство пограничных объектов в прибрежных зонах

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №0905 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 288 парламентариев.

Законом определяется, что в пределах пограничной полосы с целью обеспечения национальной безопасности и обороны, соблюдения режима государственной границы военным частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.

Предлагается установить, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Документом Кабинету министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона поручается утвердить государственную целевую программу обустройства госграницы по строительству инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций ГПСУ, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации указанной программы.

Напомним, комитет парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной раде принять во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы.

Как писало РБК-Украина ранее, ВР 8 созыва планировала разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах, вокруг водоемов, на островах, а также в пределах пляжной зоны. Соответствующий законопроект №6777 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы" в первом чтении 18 декабря 2018 года поддержали 227 нардепов.

Отметим также, в июле 2017 года правительство предлагало ВР разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах.