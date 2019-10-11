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ВР рекомендуют разрешить строительство пограничных объектов в прибрежных зонах

Новости » Политика    11.10.2019 - 11:50
ВР рекомендуют разрешить строительство пограничных объектов в прибрежных зонах
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В первом чтении законопроект одобрила Рада 8 созыва

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде принять в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, 10 октября состоялось заседание комитета.

"Члены комитета рассмотрели подготовленный ко второму чтению проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы №0905. По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять его во втором чтении и в целом как закон", - говорится в сообщении.

Напомним, Рада 8 созыва планировала разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах, вокруг водоемов, на островах, а также в пределах пляжной зоны. Соответствующий законопроект №6777 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы" в первом чтении 18 декабря 2018 года поддержали 227 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в июле 2017 года правительство предлагало ВР разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах.

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