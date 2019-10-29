Рада дозволила будівництво прикордонних об'єктів у прибережних зонах

Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №0905 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 288 парламентаріїв.

Законом визначається, що у межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій надаються в постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.

Пропонується встановити, що закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Документом Кабінету міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом доручається затвердити державну цільову програму облаштування держкордону щодо будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій ДПСУ, передбачивши в державному бюджеті необхідні видатки для реалізації зазначеної програми.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній раді прийняти у другому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР 8 скликання планувала дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах, навколо водойм, на островах, а також у межах пляжної зони. Відповідний законопроект №6777 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічному облаштуванні та утриманні державного кордону" в першому читанні 18 грудня 2018 року підтримали 227 нардепів.

Відзначимо також, у липні 2017 року уряд пропонував ВР дозволити будівництво об'єктів прикордонної інфраструктури в прибережних захисних смугах.