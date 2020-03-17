Рада разрешила физлицам-предпринимателям два месяца не платить единый соцвзнос

Физические лица-предприниматели могут не платить единый социальный взнос в марте-апреле 2020 года. Такая норма содержится в принятом Верховной радой 17 марта законе о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Согласно документу, временно освобождаются от начисления и уплаты единого взноса физические лица - предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства в части сумм, подлежащих уплате этими лицами за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 за себя.

В то же время, такие лица могут принять решение об уплате единого взноса за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.

Временно штрафные санкции не применяются за следующие нарушения, совершенные в отношении периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020:

несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) единого взноса;

неполная уплата или несвоевременная уплата суммы единого взноса одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется единый взнос (авансовых платежей);

несвоевременное представление отчетности, в налоговые органы.

В течение периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию.

Напомним, Верховная рада 17 марта собралась на внеочередное заседание, на котором одобрила ряд законов, направленных на борьбу с коронавирусом. В частности, парламент ввел уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом.

Как сообщало РБК-Украина, Рада одобрила закон о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.