Рада дозволила фізособам-підприємцям два місяці не платити єдиний соцвнесок

Фізичні особи-підприємці можуть не платити єдиний соціальний внесок у березні-квітні 2020 року. Така норма міститься в прийнятому Верховною радою 17 березня законі про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби.

Згідно з документом, тимчасово звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства в частині сум, що підлягають сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року за себе.

Водночас, такі особи можуть прийняти рішення про сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року.

Тимчасово штрафні санкції не застосовуються за наступні порушення, вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року:

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

несвоєчасне подання звітності, до податкових органів.

Протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Нагадаємо, Верховна рада 17 березня зібралася на позачергове засідання, на якому ухвалила низку законів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, парламент ввів кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада схвалила закон про підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби.