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Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Савченко: онлайн

НовостиПолитика    22.03.2018 - 12:15
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Савченко могут привлечь к уголовной ответственности за подготовку терактов

Верховная рада Украины рассматривает снятие неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По итогам заседания парламент может дать согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.  

Отметим, как ранее заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, у следствия есть доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания о том, как совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

Савченко выступает с объяснениями

После просмотра видеодоказательств и вопросов от нардепов к Юрию Луценко, слово предоставлено самой Надежде Савченко для объяснений по поводу обвинения ГПУ.

Фото: Савченко вышла за трибуну со звездой героя Украины (скриншот)

Раде представляют видеодоказательства

Юрий Луценко выступил с трибуны Верховной рады, после чего нардепам включили 20-минутное видео с доказательствами причастности Савченко к подготовке теракта. 

Регламентный комитет рекомендовал снять неприкосновенность с Савченко

Регламентный комитет Рады рекомендовал нардепам проголосовать за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Кроме того, комитет также одобрил привлечение Савченко к уголовной ответственности, а также ее задержание и арест.

Савченко исключили из парламентского комитета по нацбезопасности

15 марта Верховная рада Украины проголосовала за исключение Савченко из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности. В этот же день Генеральная прокуратура внесла в парламент представление на снятие с нее неприкосновенности.

Напомним, 13 марта Служба безопасности Украины вызывала Савченко на допрос в рамках дела в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов. Рубана задержали 8 марта 2018 на линии разграничения при перевозке крупной партии вооружений. Уже 9 марта суд арестовал его на 60 суток без права залога.

 

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Темы: Заседание Рады    Теги: Надежда Савченко, неприкосновенность, Верховная Рада
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