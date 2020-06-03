Рада может разделить полномочия мэра Киева и главы КГГА не раньше сентября

Верховная рада может разделить полномочия мэра Киева и главы Киевской городской госадминистрации не раньше сентября. Комитет по вопросам организации госвласти и местного самоуправления планирует доработать законопроект "О Киеве - столице Украины".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Нардеп объяснил, что в настоящее время законопроект получил много замечаний от Главного научно-экспертного управления Рады. Большинство полезных предложений ГНЭУ комитет учел, однако окончательную редакцию документа на этой сессии еще могут доработать.

В законопроекте, отметил депутат, до сих пор остается ряд дискуссионных вопросов.

"Законопроект "О столице" вышел на второе чтение. Впрочем, позиция группы авторов, в которую я вхожу, состоит в том, что нам предстоит вернуться к нему еще раз... На этой сессии я вижу перспективы возвращения его в комитет, чтобы мы его доработали", - рассказал Корниенко.

По его словам, депутаты вряд ли успеют принять его на текущей сессии, ведь до каникул Раде осталось только три пленарных недели. Кроме того, в проект уже подано около тысячи поправок, что не позволит рассмотреть его в зале быстро.

"В начале следующей сессии будет возможно его вынести проголосовать. Потому что есть смысл его голосовать до проведения выборов для того, чтобы новоизбранный Киевсовет работал уже в новом формате", - пояснил парламентарий.

Корниенко добавил, что среди авторов есть группа нардепов, которые считают, что надо успеть на этой сессии, но это маловероятно.

"Очень много работы и по объявлению выборов, и по экономическим вопросам, и по COVID, и закон об игорном бизнесе хотелось бы принять на этой сессии. То есть, много долгоиграющих законопроектов", - сказал он.

Напомним, в октябре 2019 года Верховная рада приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина, этим законом в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет один человек.