Рада може розділити повноваження мера Києва і голови КМДА не раніше вересня

Верховна рада може розділити повноваження мера Києва і голови Київської міської держадміністрації не раніше вересня. Комітет з питань організації держвлади та місцевого самоврядування планує доопрацювати законопроект “Про місто Київ - столицю України”.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Нардеп пояснив, що на цей час законопроект отримав багато зауважень від Головного науково-експертного управління Ради. Більшість корисних пропозицій ГНЕУ комітет врахував, проте остаточну редакцію документу цієї сесії ще можуть допрацювати.

У законопроекті, наголосив депутат, досі залишається низка дискусійних питань.

"Законопроект "Про столицю" вийшов на друге читання. Втім, є позиція групи авторів, до якої я входжу, щодо того, що нам треба буде повернутися до нього ще раз... На цій сесії я бачу перспективи повернення його в комітет, щоб ми його допрацювали", - розповів Корнієнко.

За його словами, депутати навряд чи встигнуть прийняти його на поточній сесії, адже до канікул Раді залишилось лише три пленарних тижня. Окрім того, до проекту вже подано близько тисячі поправок, що не дозволить розглянути його у залі швидко.

"На початку наступної сесії буде можливо його винести проголосувати. Тому що є сенс його голосувати до проведення виборів для того, щоб новообрана Київрада працювала вже в новому форматі", - пояснив парламентар.

Корнієнко додав, що серед авторів є група нардепів, які вважають, що треба встигнути на цій сесії, але це є малоймовірним.

"Дуже багато роботи і по оголошенню виборів, і по економічних питаннях, і по COVID, і закон про гральний бізнес хотілось би прийняти на цій сесії. Тобто, багато довгограючих законопроектів", - сказав він.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Верховна рада України прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна, цим законом у майбутньому виключається можливість того, що мером Києва і головою КМДА буде одна людина.