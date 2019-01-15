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ВР може розблокувати підписання закону про мораторій на продаж землі у середу

Новини » Політика    15.01.2019 - 10:45
ВР може розблокувати підписання закону про мораторій на продаж землі у середу
Фото: спікер Ради Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

ВР не може розглянути постанову про скасування мораторію без рішення профільного комітету

Парламент може у середу, 16 січня, розблокувати підписання закону про продовження мораторію на продаж землі. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій зазначив, що Рада не може розглянути відповідну постанову про скасування закону, поки профільний комітет не прийме рішення по ній.

"У нас є постанова про відхилення (закону про продовження мораторію, - ред.). Ми не можемо поставити її на порядок денний, поки немає рішення комітету. Але я сподіваюсь, що до завтра рішення комітету буде. Якщо комітет планово прийме рішення у середу, то в четвер ми знайдемо тих необхідних 15-20 хвилин. Хоча було б ефективніше розглянути в середу, як ми традиційно робимо, коли розглядаємо подібні постанови. Цього тижня ми обов'язково розглянемо, і сподіваюсь це буде завтра", - повідомив спікер ВР.

За його словами, у середу депутати також розглянуть ратифікації міжнародних угод.

"На середу традиційно пропонується розглянути ратифікації, але також ми маємо один масштабний закон. Він має більше як 500 правок. Це законопроект про соціальні послуги №4607. Я буду рекомендувати, щоб ми почали цей розгляд у середу і могли 500 правок розглянути протягом середи", - додав глава парламенту.

Нагадаємо, в кінці грудня у Раді був зареєстрований проект постанови про скасування голосування за закон про продовження мораторію на продаж землі до 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 грудня парламент підтримав законопроект №9355-5 у цілому, за документ проголосували 231 парламентар. Таким чином, мораторій на відчуження сільськогосподарських земель продовжено до 2020 року.

Додамо, Парубій підкреслював, що 2019 рік є заключним для продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

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Новини України Андрій ПарубіймораторийВерховна Рада
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