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Рада разблокировала закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля

Автор: Юлия Струк

Верховная рада разблокировала закон о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля. Соответствующий законопроект №3743 теперь сможет передать спикер ВР Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Нардепы не поддержали проекты постановлений №№3743-П - 3743-П1 об отмене результатов голосования за закон.

Этот документ устанавливает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.

Напомним, Рада приняла этот закон во втором чтении в конце июня.

Как писало РБК-Украина, за основу этот закон парламент поддержал в середине сентября прошлого года.

Отметим, в августе 2020 президент Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.

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штраффурыВерховная рада